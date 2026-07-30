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15:52, 30 июля 2026 (обновлено: 16:19, 30 июля 2026)Россия

Украина бросила против российских бойцов редкую военную технику «из глубоких загашников»

Вооруженные силы Украины попытались применить в зоне СВО редкий ЗРК «Печора»
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались применить против российских бойцов в зоне специальной военной (СВО) операции редкий зенитный ракетный комплекс С-125 «Печора». Это следует из отчета Министерства обороны о ходе СВО во «ВКонтакте».

В Минобороны не уточнили, где именно был уничтожен ЗРК, однако данные о нем содержатся в абзаце о поражении складов вооружения, боеприпасов и горючего и цехов производства дронов, что может косвенно указывать на попытку ВСУ использовать С-125 для охраны одного из перечисленных объектов.

Комплекс С-125 является советской разработкой. Он встал на вооружение армии СССР еще в 1961 году и неоднократно подвергался модификациям. В контексте СВО «Печора» может считаться редким вооружением, так как с начала боевых действий до 30 июля 2026 года она упоминалась в сводках Минобороны России лишь несколько раз. Издание «Военное обозрение» предполагало, что Украина достала С-125 «из глубоких загашников» либо получила списанную технику из других стран Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Украина бросила против российских бойцов БТР «Буцефал». Производящий эти броневики завод выпускает слишком большой процент брака, из-за чего техника, которую Киев поставлял за рубеж, приобрела скандальную известность. Закупавшие «Буцефалы» военные из Ирака оформили множество запросов на обмен этой техники, а некоторые экземпляры вернули Украине.

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