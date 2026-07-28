ВС России в зоне СВО уничтожили скандально известный украинский бронетранспортер «Буцефал»

В зоне специальной военной операции (СВО) армия Украины бросила против российских бойцов скандально известную военную технику — бронетранспортер «Буцефал». Это следует из сообщения Министерства обороны России во «ВКонтакте».

В оборонном ведомстве сообщили, что техника была задействована Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне действия группировки войск «Юг». Российские бойцы дали технике бой и уничтожили ее. Кроме нее, на этом направлении ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, почти 30 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Профильные медиа признают достоинства БТР «Буцефал» и даже ставят их в один ряд с российскими разработками, однако подчеркивают, что производящий эти броневики завод выпускает слишком большой процент брака, из-за чего техника, которую Киев поставлял за рубеж, приобрела скандальную известность. Закупавшие «Буцефалы» военные из Ирака оформили множество запросов на обмен этой техники, а некоторые экземпляры просто вернули Украине. В Ираке утверждали, что эти БТР просто непригодны для эксплуатации. Кроме того, недовольство присланными «Буцефалами» высказывали и в Индонезии — заявленные как машины для морской пехоты, украинские БТР плохо справлялись с водными преградами.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия и сроки окончания СВО. По его словам, все закончится через полтора-два месяца при условии, если у противника закончатся спонсорские деньги и патроны. Глава государства также подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.