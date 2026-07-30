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02:16, 30 июля 2026Путешествия

Мошенники нашли способ обмана российских путешественников

Член ОП Машаров: Аферисты под видом полиции пишут вернувшимся из-за рубежа россиянам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Киберпреступники открыли охоту на российских путешественников, которые возвращаются с отдыха. Аферисты запугивают жертв и говорят им о том, что человек якобы контактировал с кем-то из нежелательных в России организаций, заявил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Как отметил он, после возвращения из заграничной поездки россиянам начинают приходить сообщения от псевдополицейских, лжесотрудников ФСБ и прокуратуры. «Сообщают, что во время отдыха или командировки он якобы контактировал с организацией, которая в России признана нежелательной или запрещенной», — указал Машаров.

После злоумышленники начинают предупреждать о скорых проверках, говорить о возможной блокировке банковских счетов и ограничении выезда или возбуждении якобы уголовного дела. Перепуганным собеседникам предлагают избежать подобных последствий с помощью перевода денежных средств на «безопасный счет».

«Человеку предлагают единственный быстрый способ разрешить данную ситуацию: выполнить перевод денежных средств на безопасный счет или передать средства наличными курьеру», — объяснил член комиссии ОП.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что теперь аферисты делают ставку на доверчивость пользователей и рассылают электронные письма на почту с уведомлением о необходимости подтвердить учетную запись, иначе аккаунт будет удален. Опасность заключается в том, что неизвестные по ту сторону экрана даже особенно не пытаются замаскировать процесс кражи информации.

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