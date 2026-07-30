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00:30, 30 июля 2026Наука и техника

Windows захотела собирать лица пользователей

В Windows появилась программа OneDrive Photos, собирающие фотографии с компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sdx15 / Shutterstock / Fotodom

В Windows 11 с обновлением добавили программу, которая начала сканировать фотографии на компьютере. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты портала заметили, что Microsoft с одним из последних апдейтов добавила на компьютеры пользователей утилиту OneDrive Photos. Как выяснили авторы, это приложение нужно для того, чтобы собирать фотографии на компьютере и переносить их в облачное хранилище.

В материале говорится, что после установки программа начинает сканировать встроенное хранилище компьютера на предмет фотографий и видео. В том числе OneDrive Photos запрашивает разрешение на группировку фотографий по лицам людей на снимках. Хотя в Microsoft уверяют, что третьи стороны не получают доступ к собранной информации.

«Проблема не в том, что OneDrive Photos непригодна для использования. Проблема в том, что Microsoft незаметно установила очередное приложение и разрешила ему доступ к локальным папкам с фотографиями», — отметили журналисты.

Также специалисты Windows Latest подчеркнули, что OneDrive Photos является частью клиента резервного копирования OneDrive. Чтобы запретить программе собирать данные о пользователе, ее придется удалить с устройства через раздел «Приложения» в настройках Windows.

В конце июля авторы издания Neowin выяснили, что каждая копия Windows имеет уникальный идентификатор, по которой ее можно отследить. Этот номер генерируется на серверах Microsoft после каждой установки.

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