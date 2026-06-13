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02:36, 13 июня 2026Спорт

ФИФА ответила на обвинения в завышении посещаемости матча чемпионата мира

ФИФА ответила на обвинения в завышении посещаемости матча ЧМ-2026 Южная Корея — Чехия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на обвинения в завышении посещаемости матча чемпионата мира (ЧМ) 2026 Южная Корея — Чехия, состоявшегося на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре (Мексика). Позицию организации озвучило издание The Independent.

«Официальные данные о посещаемости отражают количество отсканированных билетов и зрителей, находящихся на территории стадиона, а не визуальную оценку заполняемости мест в любой момент времени во время матча», — говорится в ответе.

В ФИФА отметили, что часть зрителей не занимали свои места на протяжении всего матча, а находились в проходах и на фудкортах.

Ранее СМИ обратили внимание, что на стадионе в Гвадалахаре «зияли огромные пустые сектора». При этом официально арена была заполнена на 98,5 процента (44 935 зрителей при вместимости в 45 664 места).

В ночь на 12 июня сборная Южной Кореи одержала волевую победу над Чехией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу со счетом 2:1.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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