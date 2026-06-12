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09:24, 12 июня 2026Спорт

Южная Корея одержала волевую победу над Чехией в стартовом матче на ЧМ

Южная Корея одержала волевую победу над Чехией со счетом 2:1 в стартовом матче на ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Childs / Reuters

Сборная Южной Кореи одержала волевую победу над Чехией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 12 июня, и завершилась со счетом 2:1 в пользу корейцев. Чехов на 59-й минуте вывел вперед Ладислав Крейчи, после чего соперник отличился дважды. Голы на свой счет записали Хван Ин Бем и Ли Кан Ин.

Сборная Южной Кореи набрала три очка и занимает второе место в группе А. Квартет возглавляет мексиканская команда, которая в стартовом матче на ЧМ обыграла ЮАР (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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