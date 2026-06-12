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00:25, 12 июня 2026Спорт

Чемпионат мира-2026 начался. Мексика разгромила ЮАР в матче с тремя удалениями

Мексика обыграла ЮАР со счетом 2:0 в матче открытия чемпионата мира 2026 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Сборная Мексики обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в четверг, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Главный арбитр встречи удалил с поля троих человек.

Мексика забила ЮАР два безответных мяча

В первом тайме преимуществом владели мексиканцы. Уже на девятой минуте Хулиан Киньонес воспользовался ошибкой обороны южноафриканцев и открыл счет мощным ударом низом с линии штрафной. В концовке тайма мексиканец мог оформить дубль, но попал в штангу.

В начале второго тайма сборная ЮАР осталась в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Яя Ситхоле. На 67-й минуте Рауль Хименес ударом головой удвоил преимущество мексиканцев, а в концовке игры Тхемба Зване получил прямую красную карточку за удар соперника по лицу и оставил сборную ЮАР вдевятером. В добавленное время с поля за фол последней надежды был удален защитник сборной Мексики Сесар Монтес.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Букмекеры считали Мексику явным фаворитом

Перед началом встречи на победу мексиканцев можно было поставить с коэффициентом 1,43. Ничья оценивалась коэффициентом 4,30, а успех сборной ЮАР шел с коэффициентом 8,30.

Букмекеры также не верили в то, что матч получится результативным. На то, что команды на двоих забьют больше двух мячей, можно было поставить с коэффициентом 2,13.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин также считал Мексику явным фаворитом. По его мнению, встреча должна была завершиться со счетом 2:0 и 3:0 в пользу хозяев.

На ЧМ-2026 впервые выступают 48 сборных

Ранее в финальной стадии турнира не выступало больше 32 команд. Расширение числа участников помогло впервые попасть на мундиаль таким командам как Кюрасао и Узбекистан. Кроме того, чемпионат мира впервые принимают три страны: США, Мексика и Канада. Турнир завершится 19 июля, финальный матч пройдет в пригороде Нью-Йорка.

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Ранее суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира. По мнению суперкомпьютера, с вероятностью 16,1 процента мундиаль выиграет сборная Испании. Вероятность того, что эта команда сыграет в финале, составляет 25 процентов.

Иран отметил старт ЧМ постером с черепами

Посольство Ирана в Индонезии опубликовало постер в преддверии чемпионата мира — 2026. На плакате изображен Кубок мира, стоящий на горе из черепов, а также надпись «Кубок войны». «Когда постоянный участник каждой войны становится принимающей стороной чемпионата мира по футболу», — также написано на плакате.

Иранцы должны провести в США три матча на групповом этапе турнира: 16 июня с командой Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же с Бельгией, а 27 июня в Сиэтле с Египтом.

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