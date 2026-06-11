Аршавин назвал сборную Мексики фаворитом матча-открытия ЧМ-2026 с ЮАР

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита матча-открытия ЧМ-2026, в котором сборная Мексики встретится с командой ЮАР. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, мексиканцы уверенно обыграют соперника. «На мой взгляд, Мексика одержит победу 2:0 или 3:0. Не думаю, что это будет сложный матч в плане футбола, поэтому ждем хорошего старта», — заявил Аршавин.

Встреча Мексики с ЮАР пройдет в четверг, 11 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.