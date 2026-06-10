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15:19, 10 июня 2026Спорт

Назван фаворит матча открытия ЧМ-2026

Букмекеры считают сборную Мексики фаворитом матча открытия ЧМ-2026 с командой ЮАР
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Hector Vivas / FIFA / Getty Images

Назван фаворит матча открытия ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают сборную Мексики фаворитом матча открытия ЧМ-2026 с командой Южно-Африканской Республики (ЮАР). Поставить на победу мексиканцев можно с коэффициентом 1,43. Ничья оценивается в 4,30, а успех сборной ЮАР идет с коэффициентом 8,30. Обе команды сыграют в группе А со сборными Южной Кореи и Чехии.

Матч пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико 11 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что в мексиканской столице за день до старта ЧМ вспыхнули протесты работников сферы образования, которые требуют повышения зарплат. Из-за этого подъезд к арене, где запланирована игра, оказался перекрыт.

На чемпионате мира 2010 года сборные Мексики и ЮАР уже принимали участие в матче открытия турнира. Матч, проходивший в Йоханнесбурге, завершился со счетом 1:1. Мировое первенство в ЮАР выиграла сборная Испании.

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