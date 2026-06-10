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14:36, 10 июня 2026Спорт

Организаторы ЧМ-2026 в Мексике столкнулись с неожиданной проблемой

В Мехико протестующие перекрыли подъезд к стадиону, где пройдет матч открытия ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Luis Cortes / Reuters

Организаторы ЧМ-2026 в Мексике столкнулись с неожиданной проблемой. Об этом сообщает Reforma.

В Мехико протестующие перекрыли подъезд к стадиону «Ацтека», где пройдет матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР. Организатором митинга является профсоюз работников образования, которые требуют повышения зарплаты.

Мексиканцы третий раз в истории принимают у себя мировое первенство. Чемпионаты мира проходили в стране в 1970 и 1986 годах. На этих мундиалях сборная Мексики добилась своих лучших результатов, оба раза выйдя в четвертьфинал.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. При этом ранее стало известно, что в США не пустили сомалийского арбитра Омара Артана, который должен был работать на матчах турнира. За несколько дней до этого в десяти минутах езды от базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек.

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