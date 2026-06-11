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20:11, 11 июня 2026Спорт

Посольство Ирана опубликовало постер в честь начала ЧМ в США с горой черепов

Посольство Ирана опубликовало постер в честь начала ЧМ-2026 с горой черепов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЧемпионат мира по футболу (FIFA World Cup)

Изображение: @IraninIndonesia / X

Посольство Ирана в Индонезии опубликовало постер в преддверии чемпионата мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщается в аккаунте посольства в соцсети X.

На плакате изображен Кубок мира, стоящий на горе из черепов, а также надпись «Кубок войны». «Когда постоянный участник каждой войны становится принимающей стороной чемпионата мира по футболу», — также написано на плакате.

Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявил о том, что футболисты сборной страны получили визы для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. По его словам, визы были выданы в течение 48 часов.

Иранцы должны провести в США три матча на групповом этапе турнира: 16 июня с командой Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же с Бельгией, а 27 июня в Сиэтле с Египтом. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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