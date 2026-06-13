RS: Евросоюз может затянуть конфликт на Украине, начав возвращать беженцев

Европейский союз может затянуть конфликт, если уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского и начнет возвращать беженцев. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft.

По словам автора статьи, сокращение числа добровольцев в ВСУ — это незамеченный аспект конфликта, который отражает более широкую структурную проблему. Отмечается, что власти Украины пока не придумали, как ее решить. «Это уже касается многих жителей Украины, где мужчины скрываются из страха быть задержанными сотрудниками ТЦК», — пишет издание.

В мае стало известно, что Европейская комиссия построила весенний экономический прогноз исходя из сценария продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает невозможность победы над Россией, но продолжает затягивать боевые действия.