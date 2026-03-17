Мема: Зеленский знает, что Украина не победит, но продолжает затягивать конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский осознает невозможность победы над Россией, но продолжает затягивать боевые действия. Своим мнением в соцсети X поделился член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Каждый хороший лидер ставит свой народ на первое место, но Зеленский больше не является легитимным лидером», — написал Мема. Он отметил, что Украина теряет территории и людей, а ее экономика разрушена, однако риторика Киева не меняется.

По словам финского политика, отказываясь от мира, Зеленский теряет достоинство лидера и ставит под удар свой народ. Мема подчеркнул, что Россия контролирует ситуацию и остается открытой для диалога, но условия Москвы должны быть выполнены: отказ от членства в НАТО, демилитаризация и уважение территориальной целостности русскоязычных регионов.

Российская сторона неоднократно приглашала украинского лидера в Москву для проведения переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отмечал, что Россия открыта для диалога с Украиной. Зеленский же отвергал все подобные предложения.