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13:43, 4 июня 2026ПутешествияЭксклюзив

Еще одна страна захотела отменить визовый режим с Россией

Политолог Хасру: Бангладеш следует отменить визовый режим с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Бангладеш следует отменить визовый режим с Россией, и для этого существуют необходимые механизмы. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, основатель и руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG), профессор Вортонской школы бизнеса Сайед Мунир Хасру.

«Россия имеет не только развитые информационно-коммуникационные технологии, но и богатую историю: музеи, дворцы. Поэтому двум странам необходимо отменить визовый режим, чтобы привлечь как можно большее число туристов», — указал собеседник.

При этом Хасру подчеркнул, что Москва и Дакка имеют потенциал в сфере рабочих ресурсов, назвав привлечение трудовых кадров из южноазиатской республики перспективным для России направлением.

1 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что балканская республика не планирует отменять безвизовый режим с Россией. По словам сербского лидера, такое решение не будет принято ни при каких обстоятельствах.

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