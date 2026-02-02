Реклама

13:01, 2 февраля 2026

В Кремле вновь пригласили Зеленского на переговоры с Путиным в Москве

Песков: Переговоры Путина и Зеленского должны быть в Москве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должны быть в Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция остается нашей позицией. Она достаточно последовательная», — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков отдельно отметил об открытости Москвы к переговорам по Украине. Кроме того, по некоторым вопросам урегулирования украинского кризиса удалось приблизиться к решению, а по некоторым такого результата пока достичь не удалось.

Накануне Владимир Зеленский, выступая перед журналистами, отверг предложение Москвы прибыть в российскую столицу для переговоров. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает», — заявил политик.

