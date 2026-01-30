Зеленский ответил на приглашение в Москву

Зеленский заявил, что не поедет в Москву для переговоров

Встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Москве невозможна, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его цитирует Интерфакс-Украина.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев», — сказал он, выступая перед журналистами.

Между тем ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и Запорожской атомной электростанции. В ответ на это помощник российского лидера Юрий Ушаков напомнил, что украинского президента ждут в Москве. «При этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», — подчеркнул он.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский также настаивал, что Зеленский должен поехать в Москву, если говорит о своей готовности встретиться с российским лидером. Он добавил, что отказ украинского президента от встречи с российским коллегой будет преступлением против народа Украины.