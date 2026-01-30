Депутат Рады призвал Зеленского отправиться в Москву

Депутат Рады Дубинский: Зеленский должен поехать в Москву на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский должен поехать в Москву, если говорит о своей готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Если от этого зависит завершение войны — в таком решении не должно быть ни малейшего сомнения», — написал политик. Он добавил, что отказ украинского президента от встречи с российским коллегой будет преступлением против народа Украины.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский никак не отреагировал на повторное приглашение в Москву.