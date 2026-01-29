Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на повторное приглашение в Москву. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не было», — ответил Песков на вопрос о реакции украинского лидера на предложение посетить Москву.

По его словам, в Кремле считают неуместными рассуждения о возможной встрече президента России Владимира Путина с Зеленским в любом другом месте, кроме Москвы.

До этого помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с главой российского государства, то может приехать в Москву.