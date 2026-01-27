Реклама

19:31, 27 января 2026

МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения территорий и ЗАЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

«Для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это», — подчеркнул дипломат.

Сибига заявил о готовности Киева к подписанию мирного плана из 20 пунктов и подчеркнул, что вопросы территориальных уступок Киева и ЗАЭС по-прежнему остаются наиболее чувствительными. По его словам, предполагается подписание документа об урегулировании конфликта сначала между США и Украиной, а затем между США и Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не видит тупика в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, украинская сторона находится на постоянной связи с американской.

