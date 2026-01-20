Реклама

Зеленский высказался о тупике в переговорах

Зеленский: Тупика в переговорах не вижу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит тупика в переговорах. Его слова передает «РБК-Украина».

«Тупика пока не вижу. Работают над документами. (...) Что касается разговоров, так они постоянны, и точно не о тупике», — заявил Зеленский.

По его словам, украинская сторона находится на постоянной связи с американской — секретарь Совета по национальной безопасности Украины Рустем Умеров, как он добавил, находится на постоянной связи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Ранее Зеленский усомнился в участии страны в «Совете мира» по Газе из-за приглашения в инициативу России и Белоруссии. Он добавил, что при этом украинские дипломаты все еще разрабатывают ответ Киева на приглашение.

