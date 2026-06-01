Песков объяснил поручение Путина по доступности интернета

Песков: Поручение Путина по доступности интернет-сервисов связано с «белыми списками»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил поручение главы государства Владимира Путина, связанное с доступностью интернет-сервисов. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что поручение президента связано с «белыми списками» — перечнем сервисов, работающих при ограничениях интернета. По словам Пескова, работа ресурсов, которые вошли в их число, должна быть гарантирована.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что «белые списки» постоянно расширяются. Он отметил, что в них должны быть включены важнейшие интернет-сервисы.

Ранее Путин поручил ФСБ и правительству России обеспечить доступ к важнейшим сервисам при ограничениях работы интернета. Он уточнил, что речь, в частности, идет о портале «Госуслуги», платежных сервисах и электронных ресурсах для записи к врачу.