Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:33, 1 июня 2026Интернет и СМИ

Песков объяснил поручение Путина по доступности интернета

Песков: Поручение Путина по доступности интернет-сервисов связано с «белыми списками»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил поручение главы государства Владимира Путина, связанное с доступностью интернет-сервисов. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что поручение президента связано с «белыми списками» — перечнем сервисов, работающих при ограничениях интернета. По словам Пескова, работа ресурсов, которые вошли в их число, должна быть гарантирована.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что «белые списки» постоянно расширяются. Он отметил, что в них должны быть включены важнейшие интернет-сервисы.

Ранее Путин поручил ФСБ и правительству России обеспечить доступ к важнейшим сервисам при ограничениях работы интернета. Он уточнил, что речь, в частности, идет о портале «Госуслуги», платежных сервисах и электронных ресурсах для записи к врачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Пашинян созвонились

    В Сербии раскрыли президентские перспективы Вучича

    Съемка затмившей звезд на «Золотом глобусе» российской блогерши для Vogue оказалась фейком

    Ограбленный в Париже российский блогер раскрыл новые подробности происшествия

    Открывший стрельбу по чемпиону России из карабина попал на видео

    Финансировавший ВСУ российский актер избавился от двух квартир в Москве

    Пашинян поблагодарил Путина

    В России назвали первые цели для ударов в случае континентальной войны

    ВКС России получили «летающий радар»

    Долина рассказала о новом романе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok