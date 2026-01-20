Реклама

Зеленский высказался о Гренландии

Зеленский призвал услышать Европу на фоне ситуации с Гренландией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации с Гренландией, заявив, что уважает территориальную целостность Дании. Его слова передает «РБК-Украина».

Он добавил, что обеспокоен «расфокусом внимания от Украины» и переключением его на ситуацию с Гренландией. Помимо этого, украинский лидер выразил надежду, что правительство США услышит Европу и воздержится от каких-либо угроз.

Ранее Зеленский усомнился в участии страны в «Совете мира» по Газе из-за приглашения в инициативу России и Белоруссии. Он добавил, что при этом украинские дипломаты все еще разрабатывают ответ Киева на приглашение.

