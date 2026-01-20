Зеленский усомнился в участии в «Совете мира» по Газе из-за России

Зеленский: В «Совете мира» по Газе участвует наш враг — Россия

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в участии страны в «Совете мира» по Газе из-за приглашения в инициативу России и Белоруссии. Слова украинского лидера передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Россия — наш враг, Белоруссия — их союзник. Для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем вместе в одном совете над чем-то работать», — заявил Зеленский.

Он добавил, что при этом украинские дипломаты все еще разрабатывают ответ Киева на приглашение.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в «Совет мира» по Газе. Казахстанский лидер выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.

