Бывший СССР
14:33, 20 января 2026Бывший СССР

Зеленский усомнился в участии в «Совете мира» по Газе из-за России

Зеленский: В «Совете мира» по Газе участвует наш враг — Россия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в участии страны в «Совете мира» по Газе из-за приглашения в инициативу России и Белоруссии. Слова украинского лидера передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Россия — наш враг, Белоруссия — их союзник. Для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем вместе в одном совете над чем-то работать», — заявил Зеленский.

Он добавил, что при этом украинские дипломаты все еще разрабатывают ответ Киева на приглашение.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в «Совет мира» по Газе. Казахстанский лидер выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.

