Бывший СССР
13:47, 20 января 2026

Токаев захотел созвать Курултай

Токаев предложил назвать парламент Казахстана Курултаем
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Новый однопалатный парламент Казахстана может называться словом Курултай. С таким предложением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступление главы государства опубликовала его пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Позвольте мне высказать свое мнение о названии будущего Парламента. Вкратце, я считаю, что его следует называть Курултай. Как исторический контекст, так и значение названия Курултай ясны и близки нашему народу», — сказал он.

Президент также отметил, что новый орган будет состоять из 145 депутатов, а у его председателя будет три заместителя. Кроме того, число комитетов парламента не должно превышать восьми.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил Токаева в «Совет мира» по Газе. Казахстанский лидер выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.

