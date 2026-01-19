Реклама

09:18, 19 января 2026

Лидер постсоветской страны вошел в состав «Совета мира» по Газе Трампа

Президент Казахстана Токаев вошел в состав «Совета мира» по Газе Трампа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: David Mareuil / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вошел в состав «Совета мира» по Газе по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай, передает в Telegram агентство «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав "Совета мира", а Казахстану — стать одним из государств-учредителей», — заявил представитель Токаева.

Отмечается, что президент Казахстана направил Трампу ответное письмо, в котором выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.

Ранее стали известны первые участники «Совета мира» по Газе. Туда вошли госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, а также глава Всемирного банка Ажай Банга.

