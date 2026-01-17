Стало известно о предложении США расширить «Совет мира» Трампа на Украину

«Совет мира» президента США Дональда Трампа, который разрабатывается Вашингтоном для мониторинга за территорией сектора Газа, предлагается расширить — в него могут войти Украина и Венесуэла. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Администрация Трампа рассматривает "Совет мира" как потенциальную замену ООН», — подчеркнула газета.
По данным издания, соответствующая инициатива может быть представлена в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет на следующей неделе на базе швейцарского курорта Давос.
Ранее стало известно, что в состав совета мира по Газе вошли госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр.