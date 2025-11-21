США захотели создать орган во главе с Трампом для контроля за перемирием на Украине

CNN: План США по Украине предполагает создание Совета мира во главе с Трампом

Новый план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине предполагает создание «Совета мира» во главе с президентом США Дональдом Трампом для контроля за соблюдением условий будущего соглашения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на текст документа, оказавшийся в распоряжении телеканала.

Отмечается, что представленная в четверг концепция мирного урегулирования содержит элементы, заимствованные из плана Трампа по достижению перемирия в секторе Газа.

«Подобно соглашению по прекращению огня в Газе, за соблюдением которого наблюдает возглавляемый Трампом "Совет мира", в проекте предложения говорится, что реализация мирного соглашения на Украине "контролируется и гарантируется Советом мира во главе с президентом Дональдом Трампом"», — говорится в публикации.

По заявлению американских официальных лиц, представленный план не является окончательным предложением США и может быть доработан с учетом позиций сторон конфликта.

Ранее стало известно, что США рассматривают Турцию и Катар в качестве потенциальных посредников в процессе урегулирования конфликта на Украине.