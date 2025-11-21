Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 21 ноября 2025Мир

США захотели создать орган во главе с Трампом для контроля за перемирием на Украине

CNN: План США по Украине предполагает создание Совета мира во главе с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Новый план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине предполагает создание «Совета мира» во главе с президентом США Дональдом Трампом для контроля за соблюдением условий будущего соглашения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на текст документа, оказавшийся в распоряжении телеканала.

Отмечается, что представленная в четверг концепция мирного урегулирования содержит элементы, заимствованные из плана Трампа по достижению перемирия в секторе Газа.

«Подобно соглашению по прекращению огня в Газе, за соблюдением которого наблюдает возглавляемый Трампом "Совет мира", в проекте предложения говорится, что реализация мирного соглашения на Украине "контролируется и гарантируется Советом мира во главе с президентом Дональдом Трампом"», — говорится в публикации.

По заявлению американских официальных лиц, представленный план не является окончательным предложением США и может быть доработан с учетом позиций сторон конфликта.

Ранее стало известно, что США рассматривают Турцию и Катар в качестве потенциальных посредников в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

    В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

    Петербуржцев обвинили в выбрасывании тряпок в унитазы

    ЦБ снизил прогноз по прибыли российских банков

    Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

    США захотели создать орган во главе с Трампом для контроля за перемирием на Украине

    США захотели привлечь посредников для урегулирования на Украине

    В Конгрессе США пообещали инициировать импичмент Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости