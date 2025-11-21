США захотели привлечь посредников для урегулирования на Украине

CNN: США начали рассматривать Турцию и Катар в качестве посредников по Украине

США рассматривают Турцию и Катар в качестве потенциальных посредников в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«США рассматривают возможность привлечения некоторых из тех же иностранных посредников, которые способствовали переговорам по урегулированию конфликта в секторе Газе, включая Катар и Турцию, чтобы они играли более заметную, но все еще закулисную дипломатическую роль», — передает телеканал.

Авторы материала отметили, что такая идея возникла из-за того, что несколько высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа «вновь сосредоточили свое внимание» на разрешении украинского кризиса.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что на финальное соглашение между США, Украиной, Россией и странами Европейского союза уйдет около 12 месяцев.