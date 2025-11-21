В США назвали примерные сроки для подписания мирного соглашения по Украине

WP: Для финального договора между США, Украиной, РФ и ЕС уйдет около 12 месяцев

Для финального соглашения между США, Украиной, Россией и странами Евросоюза (ЕС) уйдет около 12 месяцев. Об этом в разговоре с The Washington Post (WP) заявил источник, знакомый с содержанием плана.

Собеседник газеты указал, что сейчас договор требует месяцы кропотливых переговоров, чтобы привести его к формату, который был бы приемлем для Украины. По его мнению, у украинского лидера Владимира Зеленского «нет политической основы» для подписания соглашения в текущем виде.

«Это очень похоже на сделку по добыче полезных ископаемых», — добавил источник, имея в виду соглашение об экономическом партнерстве между Украиной и США, предоставляющее Вашингтону преференциальный доступ к будущим украинским сделкам по добыче полезных ископаемых.

«Мы вносили в него изменения в течение трех месяцев... Но это соглашение заключено между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому я думаю, что на переговоры уйдет около 12 месяцев. Я думаю, что это начало мирного процесса, а не конец», — заключил он.

Владимир Зеленский официально получил от Вашингтона план мирного урегулирования конфликта 20 ноября. После этого он заявил, что намерен обсудить его с президентом США Дональдом Трампом. Документ содержит 28 пунктов. Среди условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска за Россией.

21 ноября Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главной целью звонка было обсуждение мирного плана урегулирования украинского конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Также стало известно, что лидеры Европейского союза готовят контрпредложение. Европа намерена в течение нескольких дней подготовить свой план, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему.