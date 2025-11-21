Мир
Раскрыты действия недовольных планом США по Украине лидеров ЕС

WSJ: Недовольные планом США по Украине лидеры ЕС готовят контрпредложение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Лидеры Европейского союза (ЕС), недовольные планом США по урегулированию конфликта на Украине, готовят контрпредложение. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Европейские лидеры (...) пытаются убедить Украину поддержать свой план, который разработан с учетом более выгодных для Киева условий», — говорится в материале.

По данным издания, Европа намерена в течение нескольких дней подготовить свой план, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему.

Ранее стало известно, что в Европе назвали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине «очень плохим». Также отмечается, что момент для его презентации выбран крайне неудачно.

