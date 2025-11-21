В Европе в двух словах отреагировали на мирный план США по Украине

Politico: Мирный план США по Украине назвали очень плохим в Европе

В Европе назвали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине «очень плохим». Об этом сообщает Politico.

«Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым предложением из 28 пунктов, заявил это очень плохой план», — отреагировал он на план США двумя словами. При этом собеседник издания подчеркнул, что украинской стороне, вероятно, придется согласиться с этим предложением.

Другой высокопоставленный европеец отметил, что момент для презентации американского мирного плана выбран крайне неудачно, так как сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится под сильным давлением из-за коррупционного скандала и военных успехов России на фронте.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с опубликованными Гончаренко.