Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

Нардеп Гончаренко показал 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

Нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа.

Документ охватывает все ключевые аспекты урегулирования конфликта. В частности, получение Украиной гарантий безопасности от США, отказ страны от НАТО, сокращение численности Вооруженных сил Украины.

В рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими, а Херсон и Запорожье будут «заморожены» на линии столкновения. При этом обе стороны обязуются не менять границы силой.

США готовы вернуть Россию в G8 и снять санкции

Помимо этого, военные договоренности включают отказ НАТО от размещения войск на Украине, размещение истребителей в Польше, установление диалога по безопасности между США, НАТО и Россией, а также создание американо-российской рабочей группы. При этом Россия юридически закрепит политику ненападения на Украину и Европу.

В экономике и восстановлении Украины США и Европа запустят крупный инвестиционный пакет для ее реконструкции. 100 миллиардов долларов замороженных российских активов направят на восстановление Украины, при этом США получат 50 процентов прибыли, а Европа добавит еще 100 миллиардов долларов. Другие замороженные активы России пойдут на совместные американо-российские проекты. Будет создан Фонд развития Украины для инвестиций в инфраструктуру, ресурсы и технологии.

$100 млрд замороженных российских активов направят на восстановление Украины

По интеграции России в мировую систему санкции с РФ постепенно снимут, Россию вернут в «Большую восьмерку» (G8), а также установят долгосрочное экономическое сотрудничество между США и Россией.

Гуманитарные вопросы охватывают обмен «все за всех», включая гражданских и детей, программы воссоединения семей, образовательные инициативы по толерантности, а также отказ Украины от «нацистской идеологии».

В энергетике и спецобъектах Запорожскую АЭС запустят под контролем МАГАТЭ, с разделением электроэнергии 50 на 50 между Украиной и Россией. США помогут восстановить украинскую газовую инфраструктуру.

Внутренние политические процессы в Украине предполагают выборы через 100 дней после подписания мирного соглашения и полную амнистию всем участникам войны.

Киев уже отказался от мирного соглашения

По данным Financial Times, киевские власти заявили, что Украина отвергает план Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта. Как пояснили чиновники, план почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован на Украине.

При этом, как пишет Politico, украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда узнали о существовании «тайного» плана США и России по конфликту на Украине.

Трамп считает, что соглашение нужно Украине для долгосрочного мира

На этой неделе Трамп одобрил план по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, разработкой документа занимались спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Как считает Трамп, план направлен на предоставление гарантий безопасности обеим сторонам конфликта в целях обеспечения прочного мира.

Он включает в себя то, что нужно Украине для долгосрочного мира Президент США Дональд Трамп

Также известно, что американские чиновники проводили консультации со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.