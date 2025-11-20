Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 20 ноября 2025Бывший СССР

«Если откажется, то потеряет Раду». На Украине раскрыли детали бунта в правящей партии. Зеленскому выдвинули ультиматум

В Раде заявили о требовании Арахамии к Зеленскому уволить Ермака
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский, Андрей Ермак (справа налево)

Владимир Зеленский, Андрей Ермак (справа налево). Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Глава правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия поставил условие президенту республики Владимиру Зеленскому, требуя уволить главу его офиса Андрея Ермака. К требованию присоединились вице-премьер страны Михаил Федоров и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Так утверждает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Андрея Ермака и с давлением на Владимира Зеленского, чтобы тот его уволил. Если Зеленский откажется — он потеряет Раду. Принять бюджет будет невозможно. Коалиции не будет», — указал нардеп.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

При этом депутат Ярослав Железняк заявил, что Зеленский уже принял решение не увольнять Ермака. «Его будут оставлять и идти в контратаку на всех, кто был причастен к "МиндичГейту". Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с "русским следом"», — посчитал он.

Отсутствие консенсуса Зеленского с однопартийцами может раздробить фракцию

«Страна.ua» назвала ситуацию самым серьезным политическим кризисом с момента начала российско-украинского конфликта. По их данным, как минимум половина депутатов Рады от «Слуги народа» недовольна политикой Офиса президента, которых возглавляет председатель фракции Давид Арахамия. У него уже давно глубокий конфликт с Ермаком, указывает издание — тот не раз пытался ослабить лидера партии, чтобы, как считается, подготовить его снятие и удаление из президентского окружения.

Материалы по теме:
Кто такой Андрей Ермак? Биография и карьера главы офиса президента Украины
Кто такой Андрей Ермак?Биография и карьера главы офиса президента Украины
2 сентября 2025
«Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»
«Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»
18 ноября 2025

План руководства «Слуги народа» же — отставка Ермака и, возможно, отдельных министров и прочих чиновников, что должно резко усилить вес Арахамии в окружении президента. Отмечается, что глава фракции фактически занимается организациями голосований в Раде и приобрел большое влияние в парламенте в целом. А скандал с «кошельком» Зеленского Тимуром Миндичем дал Арахамии возможность подготовить ответный удар по Ермаку, добавила «Страна.ua».

Если по вопросу отставки Ермака Зеленский не найдет общего языка с депутатами от «Слуги народа», фракция, вероятно, начнет дробиться, заключило издание.

Арахамия призвал однопартийцев «не подставлять» его

Накануне нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев опубликовал заявление от депутатов фракции, в котором они выразили поддержку расследованию коррупции в окружении Зеленского, которое проводят НАБУ и САП, а также требуют уволить «всех чиновников», причастных к делу Миндича.

По мнению «Страны.ua», факт такого заявления свидетельствует фактически о начале открытого бунта во фракции Зеленского.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Арахамия, комментируя призыв, указал, что это заявление отдельных депутатов, но его не следует воспринимать как позицию всей фракции. «Коллеги, прошу никаких заявлений не публиковать политических больше. Вы меня лично подставляете сейчас. Остановитесь», — добавил парламентарий.

Зеленский на фоне бунта встретится с однопартийцами

Сегодня же стало известно, что Владимир Зеленский встретится с депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа» вечером 20 ноября, что подтвердил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин. Встреча может состояться около 20:00 по местному времени (21:00 по московскому времени).

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) же заявил, что на этом заседании Зеленский инициирует увольнение Арахамии, а также подтверждает информацию, что президент решил не увольнять Ермака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    В России разрешили применять две инновационные вакцины против рака

    Путин впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

    60-летняя супермодель снялась в нижнем белье и без макияжа

    Делла Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева в титульном бою

    Маркетплейсы предупредили о последствиях запрета программ лояльности для россиян

    Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и Купянске

    Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

    На Западе рассказали о втягивании союзника Киева в конфликт

    В Нидерландах оценили план США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости