На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

Страна.ua: Недовольных в партии Зеленского возглавляет председатель Арахамия

Недовольных в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» возглавляет председатель фракции Давид Арахамия. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«В числе недовольных, а, по всей видимости, возглавляет их председатель фракции Давид Арахамия, который уже давно занимается организациями голосований в Раде и приобрел большое влияние не только среди "слуг", но и в парламенте в целом», — сказано в публикации.

Отмечается, что Арахамия давно находится в конфликте с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, который пытался ослабить влияние лидера фракции в парламенте. Коррупционный скандал по «делу Миндича», по информации издания, дал Арахамии возможность подготовить ответный удар.

Ранее депутат Верховной Рады Никита Потураев опубликовал требования некоторых депутатов правящей партии о том, что необходимо уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине. Он не уточнил фамилии тех, кто выступил инициатором создания этого обращения.