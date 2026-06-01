Военкор оценил риск атак дронов ВСУ на трассу М-4 «Дон» вслед за «Новороссией»

Военкор Воробьев: ВСУ могут перенаправить удары дронов на трассу М-4 «Дон»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перенаправить удары дронов на трассу М-4 «Дон» после атак на трассу «Новороссия». Об этом заявил военный корреспондент и боец «Одесской дружины» Сергей Воробьев в беседе с «Царьградом».

«Корреспондент считает вероятным перенаправление ударов на трассу М-4 Дон: в прошлом кратковременное перекрытие этой магистрали приводило к серьезным внутренним потрясениям, и неприятель может попытаться повторить сценарий», — сказано в публикации.

При этом Воробьев подчеркнул, что противодействие существует и уже показало свою эффективность. По словам корреспондента, опыт применения мер противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области с января позволил выработать рабочую схему, которую, вероятно, масштабируют вдоль сухопутного коридора в Крым. «Это не исключит отдельных атак, но снизит угрозу для военной логистики. В первую очередь, по его прогнозу, пострадают гражданские перевозки», — пишет издание.

Заявления о перекрытии трасс же в основном информационная провокация противника, призванная посеять панику, отметил Воробьев, говоря о ситуации с дефицитом топлива в Крыму. Главной же причиной сложной ситуации с топливом на полуострове военкор назвал массовый отказ водителей выходить на рейсы под воздействием враждебной пропаганды.

Ранее стали распространяться сообщения о напряженной ситуации с бензином в Крыму. Жители и гости полуострова жалуются, что бензина не хватает, на многих заправках его нет совсем, где-то введены заправки по талонам, в некоторых местах людям приходится по несколько часов стоять в очередях на заправки, если бензин наконец-то привозят. Например, россиянка Екатерина отправилась в путешествие в Крым на арендованной машине и описала отпуск на полуострове словами «бензин кончился, теперь не уехать». Она уточнила, что приехала в Крым из Москвы 29 мая. По ее словам, на всем пути от Судака до Ялты на заправках не было бензина. В Судаке москвичка выяснила, что его отпускают по 20 литров в руки. Позже ситуация ухудшилась.

Глава пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов заявил, что нехватка бензина в Крыму, ставшая следствием атак ВСУ на трассу «Новороссия», стала причиной небольшого снижения спроса на туры в этот регион.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с 31 мая в Республике Крым бензин марки АИ-95 будет отпускаться по талонам. Кроме того, добавил Аксенов, в Крыму вводится ограничение на реализацию бензина АИ-92. На одно транспортное средство будет отпускаться не более 20 литров, заправка в канистры запрещена. При этом Аксенов заверил, что нормализация ситуации с бензином на полуострове ожидается в течение 30 дней.