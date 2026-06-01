16:05, 1 июня 2026

Россиянам предложили пожить в квартире-дворце за миллионы рублей в месяц

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anton Veselov / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге желающим предложили пожить в квартире-дворце за несколько миллионов рублей в месяц. Внимание на соответствующее объявление на одной из популярных онлайн-платформ обратила «Фонтанка».

Речь идет о 10-комнатных апартаментах, расположенных на третьем этаже дворца Елисеевых на набережной Мойки, 59. До осени прошлого года там работал пятизвездочный отель «Талион Империал».

Стоимость аренды объекта площадью чуть более тысячи квадратов составляет 3,51 миллиона рублей в месяц, при этом услуги ЖКХ уже включены в стоимость, но без счетчиков, то есть по нормативам. Помимо этого, арендодатель просит внести предоплату за месяц и залог в размере чуть более семи миллионов рублей. Отмечается, что снять необычное жилье удастся лишь на срок от 11 месяцев.

Среди преимуществ объекта в объявлении выделили расположение в центре в одном из самых статусных домов города, наличие лепнины, высоких потолков, «парадной атмосферы», а также возможность использовать пространство для проживания большой семьи, представительского размещения либо в коммерческих целях.

Ранее в центре Петербурга выставили на продажу «туалет с пропиской» за 1,1 миллиона рублей. Речь идет о лоте метражом восемь квадратов без окон с унитазом.

