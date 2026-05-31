В России заявили о снижении спроса на туры в Крым из-за нехватки бензина

В РСТ отметили небольшое снижение спроса на туры в Крым из-за нехватки бензина

Нехватка бензина в Крыму, ставшая следствием атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трассу «Новороссия», стала причиной небольшого снижения спроса на туры в этот регион. Об этом заявил глава пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, его слова приводит издание «Подъем».

Трасса «Новороссия» соединяет Крым с Ростовской областью. На фоне атак ВСУ власти полуострова ввели ограничения на продажу топлива. В результате заправиться премиальным бензином АИ-95 теперь стало возможно только по талонам. Что касается более бюджетного АИ-92, то на местных АЗС можно приобрести не более 20 литров на одно транспортное средство.

Подобного рода ограничения, отметил Абдюханов, сказались на динамике бронирования туров в Крым. «На данный момент мы наблюдаем некоторое снижение темпов», — пояснил он. Несмотря на это, заверили в РСТ, полуостров остается популярным местом отдыха среди россиян. Речь не идет о массовых отказах от поездок, констатировал Абдюханов.

Ранее об отсутствии на заправках Севастополя основных видов автомобильных бензинов заявил губернатор региона Михаил Развожаев. В продаже на местных АЗС к концу мая осталось только дизельное топливо. Вместе с тем он пообещал как можно скорее вернуть АИ-92 и АИ-95 на автозаправочные станции. Однако, к какому времени ожидать возвращения популярных видов бензина в продажу, он раскрывать не стал.