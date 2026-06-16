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15:24, 16 июня 2026Мир

Стало известно о планах Трампа уволить глав Пентагона и ЦРУ

Israel Hayom: Трамп рассматривает возможность увольнения Хегсета и главы ЦРУ Рэтклиффа
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Трамп рассматривает возможность увольнения шефа Пентагона Пита Хегсета и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа. Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на американские источники.

Отмечается, что причиной увольнения ряда высокопоставленных чиновников администрации американского лидера может стать их позиция против соглашения с Ираном.

«Вопрос решен. Любой, кто выступал против, может поплатиться за это», — сказал источник издания.

Ранее в отставку ушла гава нацразведки США Тулси Габбард. Причиной увольнения она назвала болезнь мужа. При этом агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что уйти в отставку ее вынудили в Белом доме.

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