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Забота о себе
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15:30, 16 июня 2026Забота о себе

Врач опроверг популярный миф о прыщах и назвал его мракобесием

Дерматолог Быканов назвал мракобесием назначение диет всем людям с прыщами
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Александр Быканов опроверг популярное утверждение о том, что прыщи могут возникнуть из-за неправильного питания. Миф о причине проблем с кожей он развеял в своем Telegram-канале.

Быканов отметил, что некоторые продукты действительно могут усугублять высыпания, но не могут вызывать их. «У человека без акне молочный продукт или избыток бургеров не будут коррелировать с "а вот теперь высыпания появились". Но если акне есть, то усугубление картины и прогрессия возможны», — пояснил доктор.

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Более того, неправильное питание ухудшает проблемы с кожей далеко не у всех людей, у которых бывают высыпания. По словам врача, из 100 человек такую связь можно обнаружить только у двух-трех пациентов. Именно для них можно будет рассмотреть те или иные пищевые ограничения. А вот назначение диет всем подряд врач назвал мракобесием.

Ранее дерматовенеролог Елизавета Шухман рассказала, как летом сохранить кожу здоровой. Важную роль в это время года, по ее словам, играет ежедневная защита от ультрафиолета.

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