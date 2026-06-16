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15:21, 16 июня 2026Наука и техника

Популярная привычка оказалась связана с риском остановки сердца

CAE: Охлаждающие добавки из электронных сигарет повышают риск нарушений сердечного ритма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Использование электронных сигарет с охлаждающими добавками может повышать риск возникновения опасных нарушений сердечного ритма. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology (CAE).

Исследователи изучили влияние популярных охлаждающих компонентов, которые добавляют в вейпы для создания ощущения прохлады при затяжке. Эксперименты проводились на мышах и выращенных в лаборатории клетках человеческого сердца. Особое внимание ученые уделили веществам WS-3 и WS-23, которые все чаще используются производителями электронных сигарет.

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Оказалось, что такие добавки усиливают негативное воздействие вейпов на сердечно-сосудистую систему. В частности, вещество WS-23 почти втрое увеличивало количество преждевременных сердечных сокращений у мышей по сравнению с электронными сигаретами, содержащими только никотин. Также исследователи зафиксировали изменения электрической активности сердца, которые связаны с повышенным риском аритмий.

По словам авторов работы, охлаждающие добавки могут заставлять сердце сокращаться слишком рано или слишком поздно, что увеличивает вероятность опасных нарушений ритма и в отдельных случаях может привести к внезапной остановке сердца.

Ранее ученые выяснили, что изменения в структуре сердца могут указывать на повышенный риск развития рака.

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