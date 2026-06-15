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16:48, 15 июня 2026Наука и техника

Найден способ предсказать риск рака за годы до появления симптомов

JAHA: Изменения в структуре сердца могут указывать на повышенный риск развития рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Незначительные изменения в структуре и работе сердца могут указывать на повышенный риск развития некоторых видов рака за много лет до постановки диагноза. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Исследователи проанализировали данные более 6000 взрослых людей без сердечно-сосудистых заболеваний. В начале наблюдения участникам провели МРТ сердца, а затем следили за состоянием их здоровья в среднем на протяжении 18 лет. За это время было зарегистрировано 790 случаев рака, включая рак молочной железы, кишечника, легких и предстательной железы.

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Оказалось, что некоторые ранние изменения в сердце были связаны с более высоким риском онкологических заболеваний в будущем. Так, увеличение массы сердечной мышцы чаще наблюдалось у людей, у которых впоследствии развивался рак молочной железы. Кроме того, снижение функции левого предсердия оказалось связано с повышенным риском колоректального рака.

Авторы подчеркивают, что обнаруженная связь не означает, что изменения в сердце вызывают рак. Однако результаты указывают на существование общих биологических механизмов, которые могут лежать в основе и сердечно-сосудистых, и онкологических заболеваний. По мнению ученых, данные МРТ сердца могут помочь выявлять людей с повышенным риском рака задолго до появления первых симптомов.

Ранее ученые узнали, что регулярное употребление сладких газированных напитков повышает риск рака печени.

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