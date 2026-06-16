В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО за семь часов сбили 151 украинский беспилотник над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов сбили 151 украинский беспилотник над регионами России. О новой массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в мМинистерстве обороны.

Налет совершался в период с 07:00 по 14:00. Для атак ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, украинские дроны сбивали над территориями 17 регионов, а именно — Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Кроме того, несколько беспилотников были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

О пострадавших и разрушениях на земле сведений не приводится.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июня средства ПВО сбили над Россией 172 беспилотника. Всего ВСУ атаковали 16 регионов.