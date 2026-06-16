Россиянка выпила вино на популярном курорте, и ее мозг умер. Что известно об этом и других случаях отравления туристов?

У российской туристки диагностирована смерть мозга после выпитого на Бали местного вина

Отпуск российской туристки на популярном курорте Азии — индонезийском острове Бали — обернулся трагедией через несколько дней после прилета. Женщина выпила местный алкоголь и почувствовала недомогание. По дороге в больницу она впала в кому. Позже врачи диагностировали у нее отравление метанолом. Подробности случившегося — в материале «Ленты.ру».

Россиянка впала в кому в самом начале отпуска

50-летняя жительница Сочи Анна прилетела на курорт с другом 31 мая. 1 июня туристка попробовала популярное местное вино, купленное в придорожном магазине, и на следующий день почувствовала себя плохо: у нее появились проблемы с дыханием, тошнота, озноб и светобоязнь.

Анну пришлось госпитализировать. По дороге в больницу она потеряла сознание и впала в кому. Несмотря на то что врачи провели ей процедуру очистки крови, Анна так и не пришла в себя. Пациентка находилась в критическом состоянии, поэтому врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Назначенные врачами антибиотики россиянке не помогли, через несколько дней у нее начался сепсис, а зрачки перестали реагировать на свет.

Подруга пострадавшей предположила, что напиток содержал метиловый спирт

Подруга Анны, которая находится во Вьетнаме и не смогла прилететь на Бали из-за сложностей с документами, предположила, что в бутылке с вином мог оказаться метиловый спирт — наиболее токсичное соединение среди всех спиртов, сильный яд нервного и сердечно-сосудистого действия, частая причина отравления суррогатным алкоголем. Метанол окисляется в организме человека медленнее, чем этиловый спирт, и во время этого процесса образуются различные ядовитые вещества.

«Буквально 5-10 миллилитров метанола могут вызвать тяжелые отравления и слепоту, а 30 миллилитров — привести к смертельному исходу. При очень больших дозах отравление протекает в молниеносной форме, смерть наступает в течение двух-трех часов», — рассказал NEWS.ru токсиколог Михаил Захаров.

По словам подруги, Анна могла выбрать вино достаточно известной на Бали марки, которую, видимо, подделывают.

Даже небольшие дозы метанола могут вызвать тяжелое отравление и слепоту Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Друг Анны, прибывший на Бали вместе с ней, вина не пробовал, и сейчас старается сделать для нее все необходимое. «Он с ней с самого начала: посещает больницу, бегает по всяким делам — бумажная волокита и прочее… Он вообще просто герой! Мы сделали чат, нас там 30 человек, все что-то делают, но это ерунда по сравнению с тем вкладом, который вносит он», — отметила подруга Анны.

Анализы показали, что мозг туристки неактивен

Позже врачи подтвердили тяжелейшее отравление метанолом. Согласно последним анализам, у россиянки наступила смерть мозга. 75-летняя мать Анны все еще намерена бороться за жизнь дочери, и сейчас волонтеры в специальной группе в Telegram ищут средства, чтобы перевезти ее в другую больницу, продолжить лечение и провести дополнительные исследования.

Так как туристическая страховка не покрывает случаи, связанные с употреблением алкоголя, стоимость медицинских услуг уже превысила два миллиона рублей, из которых пока удалось собрать только один миллион. Из-за большого долга мать Анны собирается продать свою квартиру.

Мы очень хотим помочь Аниной маме справиться с этой тяжелой финансовой нагрузкой и не остаться с ней один на один. Спасибо каждому, кто остается рядом. И пока существует хотя бы малейший шанс, мы будем бороться за Аню до конца Telegram-канал волонтеров Save Ann Life

Что известно о других случаях отравления алкоголем на Бали

Анна — не первая на этом азиатском курорте жертва спиртного, содержащего метанол. Похожий случай произошел с американкой Эшли Кинг в 2011 году. В последний день отпуска девушка заказала тропический коктейль с водкой в одном из баров района Кута, а затем отправилась в Новую Зеландию. В следующие два дня поездки ее состояние ухудшалось.

Я наконец добралась до своего хостела и легла спать, а когда проснулась на следующее утро, то заметила, что там было очень тусклое освещение. Примерно через десять минут мне стало тяжело дышать, я хватала ртом воздух Эшли Кинг американка, отравившаяся метанолом на Бали

По словам американки, когда ее доставили в ближайшую больницу, она уже ничего не видела. Врачи выяснили, что в организме Эшли было большое количество метанола. Чудом ей удалось выжить, однако она до сих пор страдает от последствий отравления.

«Теперь я ослепла. У меня осталось около двух процентов зрения, и это было, безусловно, самое травмирующее и тяжелое, что мне когда-либо приходилось переживать. Мне пришлось заново учиться жить», — призналась она.

Каждый год на Бали появляются десятки сообщений об отравлениях метанолом как среди местных жителей, так и среди туристов Фото: anto1987 / Shutterstock / Fotodom

В 2023 году 26-летний турист из Австралии во время отдыха на Бали потерял сознание рядом с отелем. Молодого человека госпитализировали. В больнице у него диагностировали респираторный дистресс, низкий уровень глюкозы и высокий уровень калия в крови. Пациента ввели в искусственную в кому и перевели в отделение интенсивной терапии. Медицинские работники подозревали, что турист отравился алкоголем.

В этом же году турист из Новой Зеландии выпил алкогольный напиток в ночном клубе Бали и вскоре в конвульсиях упал на пол в туалете заведения. Его друзья экстренно обратились к специалисту, занимающемуся вопросами защиты туристов. Он сразу определил, что пострадавший отравился метанолом. Благодаря своевременной помощи новозеландцу вскоре стало лучше.

Туристов на Бали предупреждают о высоких рисках отравления

Отравление метанолом по-прежнему остается большой проблемой на индонезийском острове. По данным местных СМИ, ежегодно там появляются десятки неофициальных сообщений об отравлении среди местных жителей и туристов, которые заканчиваются летальным исходом. По мере приближения пикового сезона специалисты запускают обновленные информационные кампании.

За последние два десятилетия в Индонезии зарегистрировано самое большое в мире количество случаев отравления метанолом. Источником чаще всего является контрабандный спиртной напиток, известный как «мирас оплозан» или «арак». Это сваренный из цветов кокоса, риса и сахарного тростника спирт, который можно приобрести в нелицензированных алкомагазинах Гуманитарная организация «Врачи без границ»

Над повышением осведомленности людей о последствиях отравления метанолом работают не только международные организации, но и активисты. Один из них, Колин Ахерн из Австралии, создал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) группу с говорящим названием «Просто не пейте спиртные напитки на Бали». В ней регулярно появляются советы о том, как снизить вероятность отравления метанолом во время отпуска.

Международные организации и активисты призывают туристов воздержаться от употребления алкоголя на Бали Фото: OlgaBombologna / Shutterstock / Fotodom

В частности, туристам на Бали рекомендуют полностью отказаться от употребления крепкого алкоголя, особенно если нет уверенности в его происхождении, или пить только спиртное, купленное в duty free по дороге на курорт. Красивые этикетки на бутылках не гарантируют качество, так как часто их переклеивают с фабричных бутылок.

Кроме того, большую опасность представляют алкогольные коктейли — в них легко можно подмешать суррогат, который никак не повлияет на вкус, а смертельные симптомы появятся только через несколько часов. Без оперативной помощи отравление может привести к коме, поражению мозга и летальному исходу.