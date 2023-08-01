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16:51, 1 августа 2023Путешествия

Турист отравился опасным веществом на Бали и в конвульсиях упал в туалете клуба

Турист отравился метанолом в составе алкоголя в ночном клубе на Бали

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Турист из Новой Зеландии отравился метанолом в составе алкогольных напитков в ночном клубе на Бали и в конвульсиях упал на пол в туалете заведения. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что пострадавший отдыхал с девушкой и друзьями, когда почувствовал себя плохо. В туалете мужчине стало трудно дышать, у него начались судороги и появилась бессвязность речи. Пара экстренно обратилась к специалисту, занимающемуся вопросами защиты туристов от отравления алкоголем. Он сразу определил, что пострадавший отравился опасным для человека веществом — метанолом.

Спустя некоторое время туристу стало лучше благодаря оказанию своевременной помощи. Тем не менее, он призвал всех гостей Бали относиться осторожнее к любому недомоганию, так как при бездействии метанол может сильно навредить организму.

Ранее стало известно, что мошенники на острове Бали нашли способ выманивать кошельки у туристов с помощью одной просьбы. К отдыхающим подходят незнакомые люди и под разными предлогами просят показать кошелек. Чаще всего они говорят, что хотят из любопытства посмотреть монеты другого государства.

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    Зарина Дзагоева
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