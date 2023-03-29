Туристов предупредили о новом виде мошенничества на Бали

Daily Mail: туристка рассказала о мошенниках на Бали, выхватывающих кошельки у туристов

На Бали мошенники нашли способ выманивать кошельки у иностранных туристов с помощью одной просьбы. О новом виде обмана путешественников предупредила австралийка, посетившая индонезийский остров, передает Daily Mail.

Туристка рассказала, что на улицах Бали к иностранцам подходят незнакомые люди и под разными предлогами просят показать кошелек. Чаще всего они говорят, что хотят посмотреть монеты другого государства из любопытства. Когда человек достает кошелек, мошенник выхватывает его из рук и убегает.

При этом, отмечает австралийка, грабитель ведет себя с жертвой очень вежливо и дружелюбно, пытаясь расположить к себе. Часто он работает в паре с детьми или женщинами, заключила путешественница.

Ранее сообщалось, что длиннохвостые обезьяны, обитающие на индонезийском острове Бали, владеют своеобразной хитрой схемой обмана туристов. К такому выводу пришли исследователи Летбриджского университета в Канаде. Специалисты обнаружили, что обезьяны научились понимать, какие предметы представляют особую ценность для людей, и используют эту информацию ради собственной выгоды.