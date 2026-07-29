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13:58, 29 июля 2026 (обновлено: 13:59, 29 июля 2026)Мир

Трамп постучал по гробу Грэма

Президент США Трамп постучал по гробу сенатора Грэма во время похорон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) постучал по гробу политика. Видеоотрывок с церемонии опубликовали в соцсети X.

На кадрах отражен момент прощания американского лидера с сенатором. Проходя мимо гроба, он на мгновение задержался и два раза хлопнул по крышке.

Часть комментаторов в соцсети сочла его жест чрезмерно формальным и наигранным.

Ранее Трамп на похоронах угостил вице-президента Джей Ди Вэнса мятными леденцами. Это короткое взаимодействие произошло, когда скорбящие собрались, чтобы отдать дань уважения политику.

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