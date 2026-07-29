Президент США Трамп постучал по гробу сенатора Грэма во время похорон

Президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) постучал по гробу политика. Видеоотрывок с церемонии опубликовали в соцсети X.

На кадрах отражен момент прощания американского лидера с сенатором. Проходя мимо гроба, он на мгновение задержался и два раза хлопнул по крышке.

Часть комментаторов в соцсети сочла его жест чрезмерно формальным и наигранным.

Ранее Трамп на похоронах угостил вице-президента Джей Ди Вэнса мятными леденцами. Это короткое взаимодействие произошло, когда скорбящие собрались, чтобы отдать дань уважения политику.