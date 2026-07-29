Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 29 июля 2026Мир

Необычное взаимодействие Трампа и Вэнса на похоронах попало на видео

Independent: Трамп угостил Вэнса леденцами на церемонии прощания с Грэмом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) угостил вице-президента Джей Ди Вэнса мятными леденцами. Соответствующие кадры опубликовало издание Independent.

«Это короткое взаимодействие произошло, когда скорбящие собрались, чтобы отдать дань уважения. Трамп, судя по всему, угостил Вэнса мятными леденцами и улыбнулся», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявлял, что сенатор Грэм любил войну и всегда выступал за усиление армии. «Честно говоря, Линдси любил войну. Знаете, я говорил ему: "Ты хороший парень, но почему ты так любишь войну?"» — отметил американский лидер.

26 июля стало известно, что Грэм незадолго до своего ухода из жизни хотел уговорить Трампа начать боевые действия в Ливане против шиитской группировки «Хезболла».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Земля очень важна». Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма, а после раскритиковал позицию НАТО по Украине
    Тому Крузу разбило сердце решение дочери отказаться от его фамилии
    Азербайджан помог в восстановлении критической инфраструктуры Украины
    Девушка выиграла в лотерею миллионы рублей с первой попытки
    Собчак призвала главу Северной Осетии остановить травлю женщин за внешний вид
    Необычное взаимодействие Трампа и Вэнса на похоронах попало на видео
    Европейская страна столкнется с острым дефицитом воды и аномальной жарой
    В аэропортах США начались массовые задержания иностранцев с просроченными визами
    Тысячи машин пострадали в России от стихии
    ФСБ уточнила информацию о международном розыске Павла Дурова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok