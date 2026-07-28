Трамп: Сенатор Грэм любил войну, он действительно был этим увлечен

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) любил войну и всегда выступал за усиление армии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Честно говоря, Линдси любил войну. Знаете, я говорил ему: “Ты хороший парень, но почему ты так любишь войну?” (...). Я в шутку говорил ему — хотя ничего смешного в этом нет, — что он никогда не встречал войны, которая бы ему не понравилась. Он действительно был очень увлечен этим. У него были свои причины так считать, некоторые другие люди тоже так считают. Но он всегда очень твердо выступал за сильную армию», — отметил американский лидер.

26 июля стало известно, что Грэм незадолго до своего ухода из жизни хотел уговорить Трампа начать боевые действия в Ливане против шиитской группировки «Хезболла».

Кроме того, Грэм неоднократно выступал в поддержку Украины и поддерживал эскалацию конфликта и усиление давления против России. По данным The New York Times (NYT), принятие законопроекта о «сокрушительных санкциях» против Москвы может затянуться из-за разногласий республиканцев и демократов относительно расширения полномочий главы Белого дома.