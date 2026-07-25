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10:02, 25 июля 2026 (обновлено: 10:08, 25 июля 2026)Мир

В США рассорились из-за законопроекта об ужесточении санкций против России

NYT: Ужесточение санкций против РФ в США может отложиться из-за разногласий
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Принятие Сенатом Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России может затянуться из-за разногласий республиканцев и демократов относительно расширения полномочий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Законопроект в том числе предполагает введение 100-процентных тарифов для пяти крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Решение о введении и отмене пошлин будет принимать Трамп.

Это не устраивает представителей Демократической партии. Они опасаются расширения президентских полномочий по введению таможенных пошлин.

Законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних рестрикций против России, был официально внесен в Сенат 16 июля.

Ранее сенатор Рэнд Пол поделился мнением, что законопроект американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран, включая Китай, Индию, Азербайджан, Францию, Венгрию, Бельгию и Словакию, ударит прежде всего по самим США.

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