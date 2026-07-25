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10:38, 25 июля 2026 (обновлено: 11:05, 25 июля 2026)Бывший СССР

Сотрудник спецслужб Украины ликвидирован в результате удара ВС России

В результате удара ВС РФ по выставке под Киевом ликвидирован сотрудник СБУ Сиренко
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате удара Вооруженных сил (ВС) России по военной выставке под Киевом ликвидирован сотрудник спецслужб — Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), полковник Эдуард Сиренко, пишет «Страна.ua».

Согласно открытым источникам, ранее он возглавлял управление Центра спецопераций СБУ и служил в Ираке.

В 2018 году Сиренко был задержан по делу о создании ОПГ и вымогательстве. Других подробностей не приводится.

Ранее Министерство обороны России раскрыло подробности удара по украинской выставке, где находились ведущие разработчики и производители беспилотников, а также сотрудники спецслужб, планировавшие и осуществлявшие удары по российской территории.

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